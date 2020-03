Cremona, 18 marzo 2020 - Il coronavirus non guarda in faccia nessuno e martedì nel tardo pomeriggio si è preso Luigi Ablondi, 66 anni, per 11 anni direttore generale dell’ospedale di Crema, in pensione dalla fine del 2018 e attualmente direttore della clinica delle Ancelle di Cremona. Ablondi era stato ricoverato a Parma, sua città di residenza, mercoledì scorso. Aveva una brutta broncopolmonite e poi è risultato positivo al coronavirus. Messo in terapia intensiva, è stato poi intubato. Purtroppo le sue condizioni sono andate rapidamente peggiorando e lunedì nel pomeriggio è deceduto. La notizia è arrivata in città nella prima serata, senza possibilità di verifica immediata. Poi, dopo le 22, è arrivata l’ufficialità.

Enorme il cordoglio da parte del mondo della medicina e della politica, ma anche di molti cittadini. L’uomo che aveva retto con autorevolezza l’ospedale di Crema, portandolo a livelli di eccellenza e risultando per due volte il miglior manager lombardo e per altre due volte finito al secondo e terzo posto aveva saputo difendere l’autonomia del nosocomio, migliorando le prestazioni, acquistando macchinari d’avanguardia e facendo emergere le professionalità del personale. Molti sono i deceduti in questi giorni, dove si contano oltre 250 morti negli ultimi dieci giorni, anche se a parecchie persone non viene eseguito il tampone e non vengono annoverate come vittime del coronavirus. Dopo un leggero decremento dell’aumento dei positivi registrato lunedì, ieri se ne è registrato, a livello regionale, un secondo, anche se di pochi decimi di punto.

In generale si nota che nelle province di maggior incidenza del virus, l’aumento dei casi decresce, mentre aumenta di parecchio nelle province dove il coronavirus al momento non aveva ancora inciso. Ma al di là della triste classifica dei casi registrati, dove Bergamo sfiora i 4.000 positivi (3.993) e Brescia arriva a 3.300, mentre Milano e Cremona superano i 2.000 casi (rispettivamente 2.326 e 2.073), è interessante notare come questa classifica sia da rifare se si considera la percentuale dei contagiati rispetto al totale della popolazione. La provincia di Cremona è quella più esposta al virus, dopo quella di Lodi, per numero di contagi rispetto agli abitanti. Il numero di casi è di 2.073 positivi. Se lo dividiamo per 366.044 abitanti, emerge un contagiato ogni 177 persone. La provincia di Bergamo, che ha maggior numero di positivi, 3.993, conta 1.108.000 abitanti: il che significa che c’è un positivo ogni 278. Brescia ha 3.300 contagiati per 1.265.954 abitanti, il che vuol dire un contagiato ogni 384 abitanti. Quindi Milano. La provincia conta 3.260.000 abitanti per 2.326 casi, il che significa un positivo ogni 1.402. Se poi prendiamo il dato di Milano città, dove ci sono 813 casi su 1.352.000 abitanti, viene fuori che c’è un positivo ogni 1.663 abitanti. Nella provincia di Lodi ci sono 1.418 casi per 230.198 abitanti, con il risultato che c’è un positivo ogni 162 abitanti. A Pavia ci sono 884 positivi per 547.926 abitanti, cioè un positivo ogni 623. Nella provincia di Como 256 casi per 599.654, il che vuol dire un positivo ogni 2,342 abitanti. A Lecco ci sono 440 casi per 337.380 abitanti, un positivo ogni 767. A Mantova i casi sono 465 per 412.292, cioè uno ogni 887 residenti. Monza e Brianza contano 376 positivi per 873.935 abitanti, cioè uno ogni 2.324. A Varese si registrano 234 per 890.768, che vuol dire un positivo ogni 3.807. Infine c’è Sondrio che presenta 74 casi su 181.712 abitanti, uno ogni 2.456 residenti.