Crema, 17 settembre 2020 - E' stato un evento eccezionale il Consiglio comunale aperto che si è tenuto ieri pomeriggio in piazza. “Un Consiglio comunale in piazza interamente dedicato ad un tema fondamentale per la crescita della comunità con ospiti illustrissimi che hanno vissuto da protagonisti l'emergenza sanitaria di qualche mese fa, è una cosa eccezionale” sottolinea Paolo Carletti, il presidente del consiglio comunale di Cremona che fortemente ha voluto questo appuntamento.

“Eccezionale perché a Cremona non era mai capitato e, per quel che so, la massima assemblea di nessun'altra città colpita dal Covid, ha avuto iniziative simili. Sentivamo di doverlo fare per rigenerare un bel rapporto tra città e Palazzo, per ringraziare la sanità cremonese per gli sforzi profusi e per onorare chi non c'è più. Per questo ringrazio il sindaco, il segretario generale e gli assessori per il contegno istituzionale, ringrazio i consiglieri comunali tutti, indistintamente, per il profilo degli interventi. Ringrazio inoltre gli ospiti perché, oltre ad essere professionisti di alto livello, hanno dimostrato un profondo senso delle istituzioni, attendendo quattro ore, una volta fatto il loro intervento, il termine del Consiglio, prima di salutarci”.

Carletti sottolinea anche “che se i dipendenti comunali si fossero limitati ad eseguire le loro proprie mansioni contrattuali non saremmo mai riusciti nell'impresa, e per questo voglio notare che ieri si è palesato l'attaccamento del Comune intero alla propria città. Si è svelata la volontà di far fare bella figura al Comune ed a Cremona da parte di tutti i dipendenti comunali che hanno dato una mano perché, quello di ieri non era un convegno ma un Consiglio Comunale, con tutte le sacralità del caso e con quei passaggi formali che lo rendono un appuntamento istituzionale e non altro”