Centauro muore contro un’auto. A Crema cinque feriti in tangenziale

Pizzighettone (Cremona) – Un motociclista di 70 anni del Lodigiano è morto alle 17.30 dopo essersi scontrato con un’auto sulla Codognese, a Pizzighettone. La Volvo Sw condotta da una 47enne di Lodi si è scontrata con la Honda Goldwing. Il centauro è rimasto a terra, soccorso invano da automedica e ambulanza della Croce Rossa di Codogno.

I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri di Pizzighettone, che hanno posto sotto sequestro l’auto. Per la guidatrice si apre un fascicolo per omicidio stradale, come atto dovuto. Sul posto anche i vigili del fuoco di Cremona.

Scontro anche in tangenziale a Crema, dove un 85enne ha perso il controllo dell’Opel Mokka ed è finito nella corsia opposta, centrando un’altra Mokka e andando poi a sbattere contro un furgoncino. A bordo della seconda Mokka, un 35enne che viaggiava con moglie e bimbo di un anno. I cinque feriti sono stati medicati al Pronto soccorso.