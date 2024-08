Violenta rissa a Casaletto di Sopra, una trentina le persone coinvolte: grave un 37enne

Casaletto di Sopra (Cremona), 19 agosto 2024 – Momenti di tensione e paura, domenica sera, a Casaletto di Sopra, in provincia di Cremona, dove c’è stata una violenta rissa con un ferito grave e due contusi.

Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che una trentina di indiani si siano dati appuntamento nel parcheggio vicino alla piazzola ecologica, in via Soncino, forse per un regolamento di conti. Ma la discussione sarebbe degenerata in breve tempo, e ad avere la peggio è stato un uomo di 37 anni, residente in provincia di Bergamo. Altri due uomini sono rimasti leggermente feriti.

Sul posto è subito intervenuto il 118 con un’ambulanza e l’elisoccorso: il 37enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Cremona, dove si trova in condizioni gravi in prognosi riservata. Sul posto anche i carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica e le cause di quanto accaduto, ma anche per idientificare i partecipanti alla rissa.