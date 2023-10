Casalmaggiore, chiede l’elemosina e al rifiuto picchia e tenta di rapinare una donna

Casalmaggiore (Cremona) – Ha chiesto soldi a una passante e al rifiuto di quest'ultima si è scagliata contro di lei colpendola con calci e pugni e tentando di portale via soldi e telefono cellulare.

Per questo una 31enne è stata denunciata con l'accusa di tentata rapina. Al termine di un'indagine durata tre settimane, i carabinieri della stazione di Scandolara Ravara hanno individuato la presunta responsabile, una cittadina italiana di 31 anni, con precedenti di polizia a carico, che intorno alle 4 del mattino del 3 ottobre scorso, in una via del centro di Casalmaggiore, ha aggredito una donna del posto. La vittima era stata soccorsa da due vicini di casa che avevano richiesto i soccorsi.

Ai militari la donna aveva raccontato di essere uscita di casa per comprare le sigarette e al ritorno aveva incontrato una donna che le aveva chiesto insistentemente dei soldi. Dopo essersi rifiutata, aveva proseguito la strada verso casa, ma l'altra donna l'aveva seguita fino a casa e poi l'aveva aggredita facendola cadere a terra e poi colpendola con calci e pugni, quindi aveva tentato di prenderle il cellulare e il denaro che aveva tra le mani. Le urla della vittima avevano però richiamato l'attenzione dei vicini di casa che sono intervenuti, mettendo in fuga l’autrice del fatto.

Dopo essere stata curata sul posto per le lesioni riportate, la donna aveva fornito una precisa e dettagliata descrizione della donna che l'aveva aggredita, che nel frattempo si era data alla fuga. E i militari di Scandolara, tenuto conto della perfetta corrispondenza con i dettagli forniti dalla vittima, hanno ristretto il campo a una donna, già conosciuta per diverse vicende penali che l'avevano vista coinvolta. Così hanno preparato un fascicolo fotografico da mostrare alla vittima che, senza alcun dubbio, ha riconosciuto proprio la 31enne come la presunta autrice della rapina. E al termine di tutti gli accertamenti, la 31enne è stata denunciata.