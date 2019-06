Cremona, 22 giugno 2019 - Ancora una tragedia che ha come vittima i bambini. Stavolta è toccato a una piccola di appena 2 anni e mezzo a fare le spese di una furia omicida incontrollata. La bambina è stata trovata uccisa a coltellate in un'abitazione di Cremona. Quando sono intervenuti i carabinieri, accanto alla piccola c'era il padre, a sua volta ferito da una coltellata. L'ipotesi è che l'uomo, un ivoriano di 27 anni, abbia ucciso la piccola e abbia poi cercato di togliersi la vita.

Secondo quanto è stato spiegato dai carabinieri di Cremona, la madre della piccola e il padre non vivevano nella stessa abitazione ed è pertanto probabile che la bambina fosse stata affidata al 27enne per qualche ora. All'arrivo dei soccorritori del 118, la bambina era già morta. Sono stati quindi avvertiti i militari, che hanno preso in consegna il padre e lo hanno portato in ospedale, dove è attualmente piantonato in attesa dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Secondo le prime informazioni, l'uomo si sarebbe inferto una coltellata al ventre.