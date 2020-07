Cremona, 30 luglio 2020 - Le alte temperature di questi giorni hanno fatto scattare l'allarme ozono in città. Martedì è stato registrato dalla centralina posta in via Fatebenefratelli il valore di 218 microgrammi/m3 per il parametro ozono. Ieri, come da bollettino di ARPA Lombardia emesso oggi, il valore era di 169 microgrammi/m3.

La normativa vigente prevede per l’inquinante ozono una soglia di informazione e una di allarme: la prima si attiva con un livello di ozono superiore a 180 microgrammi/m3 e la seconda con un livello di ozono superiore a 240 microgrammi/m3. Poiché fino a sabato è prevista alta pressione di matrice subtropicale sul Mediterraneo con caldo afoso in pianura vi è la possibilità che in questo fine settimana il valore dell’ozono aumenti.

Pertanto l'Amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza, ed in particolare le categorie sensibili (bambini, donne in gravidanza, anziani, soggetti asmatici e soggetti con patologie polmonari e cardiologiche), a limitare l’esposizione e le attività lavorative pesanti e sportive all’aperto nelle ore più calde della giornata in quanto comportano un aumento dell'impegno respiratorio. Viene consigliato di svolgere tali attività nelle prime ore della giornata (non oltre le 10 del mattino) oppure nel tardo pomeriggio o alla sera (dopo le 18).