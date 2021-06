Crotta d'Adda (Cremona) - Si tuffa per soccorrere la figlia nell'Adda e rischia di annegare. Tragedia sfiorata in riva all'Adda, quando un uomo di 41 anni, di Caorso, ha rischiato di morire sullo spiaggione di fronte al paese. La bambina era in acqua quando si è allontanata, forse trainata dalla corrente, a quel punto il padre si è tuffato. Peccato che - sembra - non sapesse nuotare e inoltre il fondo del fiume è particolarmente insidioso. Solo il provvidenziale intervento di Daniele RIzzi, residente a Crotta, che si trovava sull'altra sponda e stava pulendo la barca ha impedito il peggio.

Il soccorritore ha portato a riva il 41enne privo di conoscenza e ha iniziato le manovre di rianimazione con il massaggio cardiaco. Presente sul posto anche il vicesindaco di Crotta, Andrea Castelvecchio, che stava percorrendo quel tratto in canoa. Sul posto sono intervenuti il personale del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. L'uomo è stato poi portato via dall'eliambulanza: per raggiungere lo spiaggione si deve percorrere quasi un chilometro a piedi. Salva anche la piccola.