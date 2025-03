"Soffio di primavera" a Villa Necchi Campiglio di Milano sabato 15 e domenica 16 marzo 2025

Sarà dedicata alla Camellia Japonica, splendida pianta ornamentale di provenienza orientale, la XII edizione di "Soffio di primavera", la mostra mercato di piante, fiori e prodotti per il giardino organizzata dal Fai Fondo per l’Ambiente Italiano che si terrà sabato 15 e domenica 16 marzo 2025 a Villa Necchi Campiglio di Milano Una trentina di vivaisti selezionati proporranno in vendita ellebori, bergenie, primule, viole e ciclamini, camelie, viburni, gelsomini e ciliegi da fio re, ma anche piante aromatiche per le insalate, piante da orto annuali, erbacee perenni, arbusti coprisuolo, arbusti a fiore e sempreverdi, conifere, piante rustiche da ingresso e da cortile, come aspidistre, liriopi, convallarie e felci, cactacee e bulbose, in fioritura tra fine inverno e inizio primavera, nonché piante spontanee per usi officinali e alimurgici. Tra gli stand sarà possibile anche acquistare concimi e biostimolanti naturali, attrezzi per il giardino e l’orto, arredi e idee per architetture in legno e vetro su misura, giardini d’inverno e cabanes; libri di giardinaggio e portagioie in legno di camelia. La Camellia Japonica sarà protagonista di una mostra del fiore reciso organizzata in collaborazione con la società della Camelia e di un ciclo di laboratori sulle tecniche di coltivazione. Ci saranno anche degustazioni di varie tipologie di tè prodotto con i germogli della Camellia sinensis, a cura di Chiara Maffei di Campo di Te, una piantagione che si trova sulle sponde del lago di Lugano, nella località di Vico Morcote. Il laboratorio sulla degustazione di tè è a numero chiuso e su prenotazione. Ci saranno anche workshop dedicati alle attività primaverili per la cura di giardini e terrazzi, laboratori sulla potatura di ortensie quercifoglie, a cura della vivaista Saskia Pellion di Persano. Due gli incontri, "La camelia, coltivazione e cenni storici", a cura di Andrea Corneo, presidente della Società italiana della Camelia e del vivaista Paolo Zacchera, specializzato e appassionato di camelie. "Il paesaggista si racconta" con l’architetto Filippo Pizzoni e Susanna Magistretti, presidente della Cooperativa sociale Cascina Bollate Onlus, il vivaio del carcere di Bollate, in dialogo sul mestiere di giardiniere. Un giro tra gli espositori in compagnia del giardiniere del Fai Umberto Giolli sarà l'occasione per i visitatori per avere consigli per gli acquisti, ad esempio sui terricci più indicati in base alle esigenze di collocazione ed esposizione delle piante, in vaso o in terra. Grazie alla collaborazione con l’associazione "L’abilità” all’interno del progetto "Museo per tutti", l’evento “Soffio di primavera" è accessibile alle persone con disabilità intellettiva. In particolare, “L’abilità” ha redatto una brochure accessibile, scritta in linguaggio semplificato, che facilita la partecipazione. La guida è composta da schede di introduzione all'evento e a Villa Necchi, un'agenda visiva che racconta le attività che verranno proposte e una carta check-in da ritagliare e portare con sé all'evento. Oltre al materiale accessibile, l’équipe di “L’abilità” ha formato il personale del FAI dedicato all’evento affinché sia pronto ad accogliere e a interagire con questo tipo di pubblico. E' possibile acquistare il biglietto online o direttamente a Villa Necchi. Orari sabato 15 e domenica 16 marzo dalle 10 alle 18.