Salute, alimentazione e sport: otto scuole in gara a Pavia

Pavia, 27 maggio 2023 – Dal castello di Lardirago a quello di Pavia. Domani, domenica 28, ospiterà la seconda edizione di InformaInForma. L’evento punta a coinvolgere gli alunni delle scuole elementari della provincia di Pavia sia di altre province lombarde, per organizzare un torneo di giochi tradizionali. In particolare i ragazzi di 8 scuole elementari parteciperanno a un torneo che prevede 5 prove: la corsa in linea, la corsa con i sacchi, il tiro alla fune, il salto in lungo senza rincorsa, il lancio degli anelli.

Ogni squadra parteciperà ai giochi con due componenti e tutta la squadra parteciperà al tiro alla fune. Per ogni squadra verrà fornita una maglietta di colore differente con il logo della manifestazione che i bambini indosseranno nel corso delle prove. Un sistema a punteggio permetterà di definire la squadra vincente che si aggiudicherà, pertanto, il trofeo InformaInForma 2023. In programma anche un convegno di Educazione continua in medicina sul tema: "La salute dell'osso: dall'alimentazione ai tumori".

Il Coni, ha organizzato diversi appuntamenti per la "Giornata nazionale dello sport". Dopo l’avvio di ieri con circa 150 atleti impegnati in una corsa di 30 metri e in abilità atletiche, domani nel cortile del castello visconteo saranno in programma giochi di abilità. Giovedì 1 giugno al centro sportivo Superga, in piazza d'Armi a Vigevano, dalle 17 faranno festa i centri Coni con nove associazioni, per un totale di oltre 100 atleti e dieci istruttori. La festa finale sarà domenica 4 giugno, nel maneggio di Sogni e Cavalli onlus in località Scarpone a Pavia la ventesima edizione del saggio dei cavalieri e delle amazzoni che chiuderà la manifestazione