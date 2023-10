Milano, Jewelry Week: il gioiello protagonista. Programma, date, eventi

Milano, 17 ottobre 2023 – Celebra la storia, la tradizione e l'innovazione dell'affascinante mondo del gioiello internazionale, la terza edizione della Milano Jewelry Week che si apre oggi e fino a domenica 22 ottobre propone un calendario di eventi che animeranno la città.

Patrocinata dal Comune di Milano e Cna Federmoda all'edizione 2023 partecipano 350 espositori provenienti da 40 paesi del mondo che presenteranno oltre 5000 gioielli all'interno di palazzi storici, scuole, atelier, showroom, boutique e laboratori di arte orafa. La kermesse è anche una manifestazione diffusa nel centro citta con centinaia di eventi: mostre collettive, vernissage, presentazioni di collezioni esclusive, eventi espositivi, workshop, live performance, temporary shop, serata di premiazione e talk di approfondimento sui temi più attuali del mondo del gioiello.

Molti brand, orafi, designer e produttori di gioielli apriranno le porte dei loro spazi al pubblico, dando vita a un Experential Journey in 40 location diffuse per le vie del centro. Durante la settimana del gioiello saranno festeggiati alcuni anniversari a testimonianza della tradizione italiana del settore.

De Liguoro, la maison icona della Fashion Jewellery in occasione dei suoi primi 60 anni organizzerà un evento nel proprio showroom in via San Martino, 17, allestendo una mostra esclusiva dei gioielli che hanno segnato le tappe più rappresentative della loro storia. In via Ponte Vetero, nel quartiere di Brera, la famiglia Demaldè porta avanti da decenni un’attività che risale come Bottega Storica al 1943 e quest'anno celebra 80 anni di attività. Fratelli Piccini prestigioso atelier sul Ponte Vecchio a Firenze festeggia presso la Pelota a Milano il traguardo dei 120 anni. Da non perdere anche le mostre collettive in cui artisti, brand e studenti internazionali arricchiranno con le loro opere d'arte luoghi storici e prestigiosi della città dal 19 al 22 Ottobre. A Palazzo Bovara in corso Venezia si svolgerà la nona edizione di Artistar Jewels, sarà possibile ammirare più di 600 gioielli creati da 230 artisti internazionali. Una special area sarà dedicata ai capolavori dei Guest Alessio Boschi, Alex Wong e Wallis Hong. "Equilibrium of Powers" l’abito installazione di Alicia Stanksa illuminerà l’ingresso della mostra. La Galdus School in via Pompei Leoni 1 sarà la sede dell'evento dedicato a tutte le scuole e accademie che espongono i gioielli dei loro studenti.

Tutti i partecipanti a questa mostra saranno automaticamente candidati al Talent Show Contest. La Pelota in via Palermo 10, un luogo storico di Brera diventerà il The Jewelry Hub: qui 50 brand provenienti da ogni parte del mondo presentano le loro nuove creazioni che racchiudono storie ed emozioni oltre che comunicano l’unicità e l’identità di ciascun autore. Ospiterà momenti di approfondimenti, talk, tavole rotonde ed incontri focalizzati sui temi più attuali ed importanti sul settore dell'arte orafa e della gioielleria in tutte le sue declinazioni.

Mercoledì 18 Ottobre al teatro San Babila si svolgerà la MJW Awarding Night e saranno svelati i vincitori di questa edizione. Come ogni anno una giuria di esperti del settore selezionerà gli artisti e i brand che si sono distinti per originalità, tecnica e design, assegnando loro importanti riconoscimenti. Il calendario completo degli eventi della Milano Jewelry Week è consultabile sul sito www.milanojewelryweek.com