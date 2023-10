Golosaria 2023, per tre giorni a Milano il meglio dell'agroalimentare italiano. Programma, eventi, costo dei biglietti

Milano, 24 ottobre 2023 - Diventa maggiorenne Golosaria Milano e nel tema di quest'anno racchiude la sua anima, "La tradizione è innovazione". L'appuntamento è da sabato 4 a lunedì 6 novembre all'Allianz MiCo- Fieramilanocity, per tre giorni sul palcoscenico il meglio dell'agroalimentare italiano, tra produttori storici e start-up innovative. Golosaria Milano nasce da un libro, IlGolosario e dal suo corrispettivo su web, ilgolosario.it, polo di riferimento nel mondo del gusto per conoscere e incontrare produttori, vignaioli e ristoratori ma anche discutere tendenze e idee. Per questo il tema di Golosaria 2023 "La tradizione è innovazione”, che può essere ribaltato invertendo i fattori, dice che i produttori che hanno custodito la grande biodiversità sono innovatori perché sanno rendere contemporaneo un consumo, sempre più consapevole. Nulla si inventa, tutto si ricrea, che è un altro modo per dire la medesima cosa: la terra è il laboratorio dove tutto questo avviene. Per questo merita d’essere rispettata.

Come di consueto, Golosaria sarà suddivisa su 4 aree. La prima quella del Food che comprende il palco dell'Agorà, la sala degli show cooking e poi gli espositori provenienti da ogni parte d'Italia, con focus su Lombardia, Sicilia, Calabria, Liguria e Friuli-Venezia Giulia. La seconda area sarà quella del Wine, con la partecipazione delle cantine che hanno ottenuto il riconoscimento del Top Hundred che quest'anno si sdoppia: 100 cantine nuove e 100 cantine storiche con un nuovo vino premiato rispetto a quello delle edizioni precedenti. La terza area sarà 'Mixo', ovvero la mixology. Curata dai bartender di Milano Bartender Community, Mixo rappresenterà una grande piazza, uno spazio contemporaneo con l'area Lounge al centro su cui si affacciano gli stand dei brand italiani protagonisti nel mondo e le realtà artigianali. Infine, la quarta area, dedicata alla Cucina di strada, con 12 espressioni che racconteranno la cucina italiana partendo proprio dalla filiera agricola.

"Il detto secondo cui la tradizione è un'innovazione ben riuscita - dichiara 'patron' di Golosaria, Paolo Massobrio - nasconde una verità storica. La tradizione, infatti, non è mai qualcosa di fermo o di museale, ma piuttosto un fattore in continuo movimento che trae dal passato ciò che è ancora attuale oggi. Il tema di Golosaria 2023 può, dunque, essere ribaltato invertendo i fattori: i produttori che hanno custodito la nostra grande biodiversità sono innovatori perché sanno rendere contemporaneo un consumo, sempre più consapevole. Nulla si inventa, tutto si ricrea, che è un altro modo per dire la medesima cosa: la terra è il laboratorio dove tutto questo avviene. Ecco perché merita d'essere rispettata".

Tra gli appuntamenti in calendario segnaliamo sabato 4 novembre alle 16 si festeggeranno "I 25 anni del Golosario", con la proclamazione dei 100 Campioni della guida ovvero quelle realtà che negli anni hanno incarnato al meglio il tema di Golosaria 2023. Con Paolo Massobrio conduce Tessa Gelisio. Domenica 5 novembre alle 15 Premio alle Botteghe d'Italia del Golosario nelle categorie gastronomie, salumerie, boutique del formaggio, boutique del gusto, enoteche, gelaterie, pasticcerie, panetterie, boutique del gusto con ristoro. Tanti gli show cooking dalla Sicilia alla contemporaneità della Tarte Tatin dello chef Salvatore Garofalo de La Ratera di Milano, in collaborazione con Mela di Valtellina Igp. Anche quest'anno Regione Lombardia sarà presente con uno stand istituzionale, dove ci saranno incontri con produttori, anche qui tra tradizione e innovazione. Verranno presentati case history come quella dell’agriturismo Ferdy, dello zafferano brianzolo di Andrea Milani, dell’agriturismo Cascina Rosio della famiglia Ranzani (con oltre due secoli di storia), di Quack Cascina Madonnina con i suoi prodotti a base di oca. E ancora il cioccolato di pura delizia, il Caseificio Carioni con il mitico bacio di Mammamucca, i risi e le paste dell'Azienda agricola DiCristiana, de La Torre Merlata e dell'azienda agricola Massino

.A Golosaria ci sarà anche uno speciale focus sulla cucina con lo show cooking di domenica 5 ore 13 quando lo chef “coronato” del Golosario Daniel Canzian dell'omonimo ristorante di Milano proporrà il suo celebre risotto alla milanese. Lunedì poi sarà il momento dedicato alla ristorazione lombarda protagonista della mattinata, con la premiazione di Corone Radiose e Faccini Radiosi alla presenza dell’assessore all’agricoltura, sovranità alimentare e foreste Alessandro Beduschi.

Questi gli orari: sabato 4 novembre dalle ore 12 - 22 (ultimo ingresso ore 21), domenica 5 novembre dalle ore 10 - 20 (ultimo ingresso ore 19) lunedì 6 novembre dalle ore 10 - 17 (ultimo ingresso ore 16). Il biglietto si può acquistare online o all'ingresso della manifestazione. Per gli eventi che si svolgono nell'Agorà, show cooking, wine tasting e mixo events non occorre prenotazione. Ingresso fino ad esaurimento posti (si consiglia di presentarsi con qualche minuto di anticipo per prendere posto). Per i wine tasting si svolgono all'interno dell'Area Wine e che occorre essere muniti di Bicchiere di Golosaria