Giornata del Trekking urbano in Lombardia: ecco i dieci itinerari del 31 ottobre 2023

Milano, 28 ottobre 2023 – Dai navigli di Abbiategrasso, ai segreti dell’orologio planetario originario del ‘500 di Clusone, in provincia di Bergamo, passando per le memorie della “Strada dei Tedeschi” nel territorio di Darfo Boario Terme: la Giornata Nazionale del Trekking urbano, in programma martedì 31 ottobre, giorno di Halloween e prefestivo, si snoda attraverso 10 comuni diversi in Lombardia.

“Trekking a colori: pratiche di sostenibilità attraverso i secoli” è il titolo della XX edizione della Giornata Nazionale del Trekking Urbano, promossa dal Comune di Siena in collaborazione con l’Associazione Nazionale Guide Turistiche e che per la prima volta coinvolge oltre 100 comuni in tutta Italia, a dimostrazione di una nuova sensibilità verso un modo più slow di vivere il territorio Ogni città proporre percorsi insoliti per far conoscere storie antiche e moderne, attività ed esercizi di sostenibilità declinata in tutte le sue accezioni: ambientale, economica e sociale.

Anche la Lombardia si è messa in campo e offre ben 10 itinerari tra le province di Milano (Abbiategrasso), Bergamo (Clusone), Brescia (Darfo Boario Terme, Manerba del Garda, Passirano, Rovato), Como (Mariano Comense), e città capoluogo quali Mantova, Pavia, Sondrio.

Denominatore comune dei percorsi è una lunghezza media inferiore ai 10 km su camminamenti facilmente accessibili da tutti per raggiungere monumenti storici, punti panoramici, botteghe artigiane, osterie di cucina tipica, luoghi dove è possibile entrare in contatto con gli aspetti più autentici di ciascun territorio. A Mantova si esplorano così le vie dell’acqua in un percorso tra “Ponti, Porti e Portoni”.

Panoramica di Mantova

A Passirano, nel cuore della Franciacorta, si potrà scegliere tra tre itinerari differenziati a seconda della propria preparazione fisica, tutti percorribili sia a piedi che di corsa, in bici o con un passeggino.

Il castello di Passirano

A Sondrio si passeggia lungo la “strada degli asini” che si addentra nel bosco.

La città di Sondrio

A Pavia ci si perde tra orti botanici, parchi e giardini, per una giornata dai toni decisamente green.