Gardaland: Night is magic prolunga l'apertura del parco alle 23 e Fuga da Atlantide festeggia l’anniversario

Peschiera sul Garda - Gardaland Night is Magic da sabato 17 giugno fino a domenica 10 settembre prolunga l’apertura del parco fino alle ore 23. Per questa stagione, Fuga da Atlantide, in occasione del ventesimo anniversario, si rifà il look: l’attrazione, che offre discese da un’altezza di 12 e 17 metri, nelle notti di Gardaland Night is Magic, sarà avvolta da proiezioni, fasci di luce ed effetti speciali di video mapping ‘’Underwater’’ capaci di immergere i visitatori in un’esperienza nelle profondità del mare.

A partire dalle ore 22, poi, ci sarà l’appuntamento con il nuovo ‘’Neptune Night Show’’, uno show luminoso che, partendo dal portale di Fuga da Atlantide fino ad arrivare alla discesa più iconica dell’attrazione, celebrerà l’incontro tra Nettuno, dio delle acque e sua sorella Vesta, divinità del fuoco. Tutti gli ospiti potranno assistere ad uno spettacolo scenografico grazie a performance con percussioni ad acqua, led ed effetti di fuoco.

In occasione di Gardaland Night is Magic, anche al teatro della fantasia arriva un nuovo show, ‘’Magico Me’’ e, in area Hawaii, si potrà fare un tuffo nella tipica atmosfera Hawaiana tra musiche, balli tradizionali e acrobazie con il nuovo show ‘’Waikiki Hula’’. Sabato 8 luglio ci sarà poi il Gardaland Summer Festival: una notte dedicata al divertimento e alla musica, con ospiti del panorama musicale nazionale che trasformeranno piazza Jumanji in una discoteca all’aperto fino all’una di notte..