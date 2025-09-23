I dispetti della natura
Cosa FareFattorie didattiche: domenica 28 settembre gli agriturismi aprono le porte in Lombardia
23 set 2025
ROBERTA RAMPINI
Cosa Fare
Fattorie didattiche: domenica 28 settembre gli agriturismi aprono le porte in Lombardia

Sono 57 le aziende che aderiscono all’iniziativa all’insegna della natura, distribuite in tutte le province. In programma numerose attività per tutta la famiglia e la possibilità di fermarsi a pranzo o a cena

Per approfondire:

Cinquantasette agriturismi in tutta la Lombardia apriranno le porte domenica 28 settembre per accogliere famiglie, scuole, curiosi e visitatori. Torna l'appuntamento con le Fattorie Didattiche a Porte Aperte, promosso dall’assessorato all'agricoltura, sovranità alimentare e foreste con il supporto di Ersaf (Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste), Terranostra Lombardia, Turismo Verde Lombardia e Le Coccinelle - Copragri Lombardia.

Una domenica all’insegna della natura, un'opportunità per conoscere il mondo agricolo. Saranno 57 le aziende agrituristiche coinvolte, distribuite in tutte le province lombarde: 8 a Bergamo, 6 a Brescia, 4 a Como, 5 a Cremona, 2 a Lecco, 4 a Lodi, 2 a Mantova, 9 a Milano, 3 a Monza e Brianza, 9 a Pavia, 2 a Sondrio e 3 a Varese. Un grande mosaico che riflette la ricchezza e la varietà dei territori, accomunati dall’impegno a trasmettere valori di qualità, sostenibilità e rispetto per l’ambiente.

Aule a cielo aperto

Le attività proposte domenica 28 settembre consentiranno di vedere e sperimentare con mano cosa significhi vivere la campagna, che tipo di lavoro e impegno ci sono dietro ai prodotti che arrivano quotidianamente sulle nostre tavole e che sono eccellenze del patrimonio gastronomico regionale. Dalla mungitura e trasformazione del latte in formaggio alla cura degli animali, dalla scoperta delle api e del miele ai laboratori di panificazione, dai percorsi sensoriali nei campi alle esperienze creative con fiori e materiali naturali, dal grano al pane o ai biscotti, dal mais alla polenta. In alcune aziende agrituristiche sarà possibile prenotare il pranzo o la cena o una stanza per passare la notte. Ci saranno anche giochi, attività inclusive e momenti di degustazione.

"Le fattorie didattiche - afferma l'assessore regionale all'agricoltura, sovranità alimentare e foreste Alessandro Beduschi - rappresentano un modello innovativo di agricoltura che unisce produzione, formazione e trasmissione di valori. Non sono solo luoghi di svago, ma vere e proprie aule a cielo aperto, che restituiscono centralità al sapere concreto, al contatto con la natura e agli stili di vita sostenibili. Qui bambini, ragazzi, famiglie e scuole possono imparare con l’esperienza diretta. Regione Lombardia crede e investe in questa rete, che è parte integrante della nostra visione per il futuro".

Quella di domenica 28 settembre sarà un'occasione per aiutare soprattutto le nuove generazioni a comprendere il valore del lavoro agricolo e il legame tra ciò che consumiamo e la terra da cui proviene. "Crediamo che iniziative come questa siano fondamentali - ha sottolineato il presidente di Turismo Verde Lombardia, Gabriele Corti - non solo per stimolare il turismo rurale, ma anche per accrescere la consapevolezza e il rispetto, soprattutto nei bambini, verso l’ambiente e il lavoro degli agricoltori".

Nelle fattorie didattiche si impara 'facendo', rimboccandosi le maniche, facendo attività pratiche ed esperienze dirette come seminare, raccogliere, trasformare, manipolare e creare. Per informazioni sulle aziende aderenti e sulle attività proposte è possibile consultare il portale https://www.buonalombardia.regione.lombardia.it

Dalla terra al piatto. "Siamo convinti che l’educazione alimentare - ha spiegato Roberto Cavaliere, presidente di Copagri Lombardia - debba entrare a pieno titolo nei programmi scolastici, perché rappresenta uno strumento fondamentale per formare cittadini più consapevoli. Le fattorie didattiche ne sono un esempio concreto ed efficace: avvicinano i giovani al mondo agricolo, mostrando loro da dove nascono i prodotti e qual è il valore del lavoro nei campi. Le aziende agricole e gli agricoltori sono i veri custodi del territorio, depositari di esperienze e saperi che hanno radici profonde nella nostra storia e che oggi possono essere trasmessi alle nuove generazioni come patrimonio di cultura e identità”.

Lombardia prima regione agricola italiana

Anche con questo progetto la Lombardia, prima regione agricola d’Italia con oltre 51mila aziende attive, oltre 200mila occupati e 10 miliardi di euro di valore agroalimentare, non rinuncia alla sua vocazione di eccellenza: se da un lato il mondo agricolo fa sempre più uso di nuove tecnologie, strumenti digitali e intelligenza artificiale per migliorare la produttività, l’efficienza e il benessere animale, dall’altro il legame con la tradizione, la manualità e la qualità dei prodotti, resta ben saldo. Le fattorie didattiche dimostrano che l'esigenza di innovare e quella di valorizzare un patrimonio fatto di tradizione, savoir-faire e storia possono convivere, trasformando l’agricoltura in un comparto capace di guardare al futuro senza perdere autenticità.

