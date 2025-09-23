Fattorie didattiche: domenica 28 settembre gli agriturismi aprono le porte in Lombardia

Cinquantasette agriturismi in tutta la Lombardia apriranno le porte domenica 28 settembre per accogliere famiglie, scuole, curiosi e visitatori. Torna l'appuntamento con le Fattorie Didattiche a Porte Aperte, promosso dall’assessorato all'agricoltura, sovranità alimentare e foreste con il supporto di Ersaf (Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste), Terranostra Lombardia, Turismo Verde Lombardia e Le Coccinelle - Copragri Lombardia.

Fattorie didattiche

Una domenica all’insegna della natura, un'opportunità per conoscere il mondo agricolo. Saranno 57 le aziende agrituristiche coinvolte, distribuite in tutte le province lombarde: 8 a Bergamo, 6 a Brescia, 4 a Como, 5 a Cremona, 2 a Lecco, 4 a Lodi, 2 a Mantova, 9 a Milano, 3 a Monza e Brianza, 9 a Pavia, 2 a Sondrio e 3 a Varese. Un grande mosaico che riflette la ricchezza e la varietà dei territori, accomunati dall’impegno a trasmettere valori di qualità, sostenibilità e rispetto per l’ambiente.

Manifesto fattorie didattiche

Aule a cielo aperto

Le attività proposte domenica 28 settembre consentiranno di vedere e sperimentare con mano cosa significhi vivere la campagna, che tipo di lavoro e impegno ci sono dietro ai prodotti che arrivano quotidianamente sulle nostre tavole e che sono eccellenze del patrimonio gastronomico regionale. Dalla mungitura e trasformazione del latte in formaggio alla cura degli animali, dalla scoperta delle api e del miele ai laboratori di panificazione, dai percorsi sensoriali nei campi alle esperienze creative con fiori e materiali naturali, dal grano al pane o ai biscotti, dal mais alla polenta. In alcune aziende agrituristiche sarà possibile prenotare il pranzo o la cena o una stanza per passare la notte. Ci saranno anche giochi, attività inclusive e momenti di degustazione.

"Le fattorie didattiche - afferma l'assessore regionale all'agricoltura, sovranità alimentare e foreste Alessandro Beduschi - rappresentano un modello innovativo di agricoltura che unisce produzione, formazione e trasmissione di valori. Non sono solo luoghi di svago, ma vere e proprie aule a cielo aperto, che restituiscono centralità al sapere concreto, al contatto con la natura e agli stili di vita sostenibili. Qui bambini, ragazzi, famiglie e scuole possono imparare con l’esperienza diretta. Regione Lombardia crede e investe in questa rete, che è parte integrante della nostra visione per il futuro".

Quella di domenica 28 settembre sarà un'occasione per aiutare soprattutto le nuove generazioni a comprendere il valore del lavoro agricolo e il legame tra ciò che consumiamo e la terra da cui proviene. "Crediamo che iniziative come questa siano fondamentali - ha sottolineato il presidente di Turismo Verde Lombardia, Gabriele Corti - non solo per stimolare il turismo rurale, ma anche per accrescere la consapevolezza e il rispetto, soprattutto nei bambini, verso l’ambiente e il lavoro degli agricoltori".

Nelle fattorie didattiche si impara 'facendo', rimboccandosi le maniche, facendo attività pratiche ed esperienze dirette come seminare, raccogliere, trasformare, manipolare e creare. Per informazioni sulle aziende aderenti e sulle attività proposte è possibile consultare il portale https://www.buonalombardia.regione.lombardia.it

Dalla terra al piatto. "Siamo convinti che l’educazione alimentare - ha spiegato Roberto Cavaliere, presidente di Copagri Lombardia - debba entrare a pieno titolo nei programmi scolastici, perché rappresenta uno strumento fondamentale per formare cittadini più consapevoli. Le fattorie didattiche ne sono un esempio concreto ed efficace: avvicinano i giovani al mondo agricolo, mostrando loro da dove nascono i prodotti e qual è il valore del lavoro nei campi. Le aziende agricole e gli agricoltori sono i veri custodi del territorio, depositari di esperienze e saperi che hanno radici profonde nella nostra storia e che oggi possono essere trasmessi alle nuove generazioni come patrimonio di cultura e identità”.

Lombardia prima regione agricola italiana

Anche con questo progetto la Lombardia, prima regione agricola d’Italia con oltre 51mila aziende attive, oltre 200mila occupati e 10 miliardi di euro di valore agroalimentare, non rinuncia alla sua vocazione di eccellenza: se da un lato il mondo agricolo fa sempre più uso di nuove tecnologie, strumenti digitali e intelligenza artificiale per migliorare la produttività, l’efficienza e il benessere animale, dall’altro il legame con la tradizione, la manualità e la qualità dei prodotti, resta ben saldo. Le fattorie didattiche dimostrano che l'esigenza di innovare e quella di valorizzare un patrimonio fatto di tradizione, savoir-faire e storia possono convivere, trasformando l’agricoltura in un comparto capace di guardare al futuro senza perdere autenticità.