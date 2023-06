Concerti e masterclass, al Festival jazz del Vittadini

Pavia, 6 giugno 2023 - Giunto ormai alla settima edizione, il festival musicale più atteso nel panorama culturale di Pavia è pronto a coinvolgere i partecipanti con numerosi appuntamenti. Il festival, a cura del Dipartimento Jazz "Nuove Tecnologie e Linguaggi Musicali" del Conservatorio di Musica Franco Vittadini di Pavia, in programma da stasera fino al 24 giugno comprenderà due tipologie di eventi: 8 concerti e 3 masterclass (ingresso libero). I primi tre appuntamenti animeranno alcuni luoghi conviviali che ospiteranno i concerti a cura dei docenti e degli studenti del Dipartimento Jazz del Conservatorio di Musica Franco Vittadini di Pavia. Il primo appuntamento al Circolo Vogatori Pavia, si proseguirà l’ 8 al Bistrot Social Caffè e infine il 16 giugno al Caffè Teatro di Pavia.

I quattro concerti principali si svolgeranno invece nella suggestiva piazza Leonardo da Vinci di Pavia nelle serate del 21, 22, 23 e 24 giugno. La prima serata vedrà l'esibizione di Max De Aloe Trio con Max De Aloe armonica cromatica, Mike Del Ferro al piano Fender e Jesper Bodilsen al contrabbasso. L'apertura del concerto sarà a cura degli studenti del liceo musicale Adelaide Cairoli di Pavia. Il 22 giugno sarà il turno del dipartimento Jazz del Conservatorio Bruno Maderna di Cesena con Lorena Fontana (voce), Michele Francesconi al pianoforte jazz e gli studenti del dipartimento jazz che si esibiranno dopo l'apertura del concerto a cura della classe di percussioni del Conservatorio di Pavia. In occasione del concerto del 23 giugno l'apertura del concerto sarà a cura degli studenti del dipartimento Jazz di Pavia. A seguire si esibiranno Francesca Ajmar (voce), Carlo Nicita al flauto traverso, Simone Daclon al pianoforte, Tito Mangialajo Rantzer al contrabbasso e Rodolfo Cervetto alla batteria. L'ultimo appuntamento si svolgerà sabato 24 giugno con l'esibizione del Vittadini Jazz Ensemble con Luca Segala al sassofono, Federico Calcagno al clarinetto basso, Riccardo Bianchi alla chitarra, Marco Ricci al contrabbasso e Giorgio Di Tullio alla batteria. L'apertura del concerto sarà a cura degli studenti del Dipartimento Jazz di Pavia In caso di maltempo i concerti dell'8 e del 16 giugno si svolgeranno all'interno e i concerti del 21, 22, 23 e 24 giugno si svolgeranno invece presso l'aula magna del collegio Ghislieri. La prima masterclass di musica d'insieme jazz si svolgerà il 22 giugno dalle 9,30 alle 13,30 e vedrà protagonisti Max De Aloe (armonica cromatica jazz) e Mike Del Ferro (piano Fender). In contemporanea è in programma la seconda masterclass a cura di Jesper Bodilsen (contrabbasso jazz). La terza e ultima masterclass si svolgerà il 23 giugno e sarà a cura di Michele Francesconi (pianoforte jazz) del Dipartimento Jazz del Conservatorio di Cesena. La direzione artistica è curata, come nelle precedenti edizioni, da Francesca Ajmar, cantante e didatta jazz di chiara fama, con una formazione che va dal Jazz alla Bossa Nova e alla Musica Popolare Brasiliana, e che vanta collaborazioni di livello internazionale. La manifestazione prevede la partecipazione di importanti personaggi di spicco, musicisti di fama internazionale.