Arte e vino nella villa delle Meraviglie

Lainate, 8 novembre 2023 – Arte e vino nella a Villa Litta di Lainate. La villa di delizia, conosciuta per il suo ninfeo, ospita domenica 12 Novembre 2023 alle 18 e alle 20 (ultimo ingresso) un percorso di degustazione di vini e performance artistiche di danza, canto e pittura, ambientato nelle splendide sale affrescate della Villa.

Una nuova modalità di vivere, in versione autunnale, le sale affrescate dei Palazzi del Cinquecento e del Settecento deliziando il palato, con una selezione di vini accompagnati da piccoli prodotti panificati di produzione locale, ma anche la vista e l’udito con le performance degli artisti professionisti dell’Associazione Culturale Antares.

E' previsto un ingresso ogni 20 minuti, la durata del percorso è di circa un'ora e mezza.

Ad accompagnare i visitatori saranno gli artisti professionisti dell'Associazione culturale Antares e le guide volontarie dell'Associazione Amici di Villa Litta. L'evento è organizzato in collaborazione con alcune realtà del territorio che metteranno a disposizione i loro prodotti per la degustazione. Costo dei biglietti€ 25,00 Intero- € 22,00 Ridotto (18-30 anni) € 8,00 Kids (6-17 anni) a loro saranno servite bevande analcoliche. La prenotazione obbligatoria, il link per scegliere l'orario d'ingresso e prenotare il percorso è disponibile sul sito del Comune.