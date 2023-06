Da Bergamo alla val Brembana in bici tra arte e cucina. I consigli per il weekend del 23, 24 e 25 giugno

Pronti, partenza, via. Si parte, sabato 24 giugno, alle ore 9.30 in sella a una bici, per un viaggio, da Bergamo alle porte dell’Alta Valle Brembana, organizzato da Altobrembo e Le Terre dei Baschenis.

Il tour “L’arte sui pedali” condurrà i partecipanti dai palazzi di Città Alta al caratteristico borgo di Cornello dei Tasso, certificato uno dei più belli d’Italia, passando per le architetture Liberty di San Pellegrino Terme. E per chiudere in bellezza e bontà, tappa finale nel centro storico di Piazza Brembana, con una degustazione di prodotti culinari, per riscoprire la tradizione culinaria brembana, prima dell’arrivo a Bergamo previsto per le 17.30.

Teatro

Il primo appuntamento della rassegna “Il cortile del teatro”, al Centro Tutte le Età di Loreto, con la Compagnia Anfiteatro e la loro “Mondo, una storia ecologica per salvare il pianeta”, in programma venerdì 23 giugno alle 18.

Sabato 24 giugno, invece, sarà la volta di Pandemonium teatro con “Le metamorfosi – orrori…e amori!!!”, al Silent Theatre di Cisano Bergamasco, alle ore 16.30.

Sempre sabato 24 giugno, alle ore 20.30 sarà il turno del Reading teatrale “Leggende bergamasche”, di Pandemonium teatro, presso il CTE di Loreto, alle ore 20.30.

Bergamo

A suon di musica arrivano sul palco di Nxt Station, al Piazzale degli Alpini di Bergamo, venerdì 23 e sabato 24 giugno, Lil Kvneki and The American Boyfriends, e Carl Brave, in co-produzione con Shining Production.

Baleno Festival

Per la quinta edizione di Baleno Festival, invece, gli appuntamenti con i concerti di la Paquita, Frank Sinutre, Fuck! La Crème e la live drawing di Andreraerdna, Elena Bansh e Gaia Cairo, venerdì 23 giugno, al parco Ermanno Olmi di Bergamo. Sabato 24: laboratori, incontri, street art tour in bici e concerto-spettacolo di Banda Osiris con Telmo Pievani. Domenica 25, laboratori e film al parco, aperti a tutta la cittadinanza.