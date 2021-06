Pernottamenti, veterinari nelle vicinanze, ristoranti dog friendly, trasporto bagagli? Viaggiare con gli amici quattrozampe non è facile, ora però c'è una app che suggerisce itinerari collaudati per un'estate insieme.

TripForDog lancia un nuovo modo di fare vacanza: tour privati auto guidati. Sono organizzati in base alle singole esigenze delle persone, famiglie o amici che partecipano. Si viaggia solo con il gruppo personale con cui si è prenotato. Si passa da una tappa all’altra supportati da una app che indica i percorsi. Inclusa nella prenotazione. Selezionati ristoranti dove i cani possono entrare in sala a, se possibile, abbiano uno spazio esterno protetto dove potere scorrazzare in libertà e sicurezza, oltre agli alberghi dove in camera si trova sempre una ciotola per l’acqua.

Quattro i cammini proposti: via Franchigena, Cinque Terre, Langhe e Val Maira.

Via Franchigena

Da San Gimignano a Siena in Toscana, una esperienza spirituale e naturalistica di 5 giorni da condividere con il proprio cane lungo la strada che porta a Colle val d’Elsa, con tappa alla Pieve di Chianni, a Gambassi terme, e nella quiete della splendida Abbadia a Isola. Previsti una passeggiata lungo la via coperta nel centro di Colle Val d’Elsa e ristoranti con leggornie locali come un piatto di Pici Cacio e Pepe nel borgo fortificato di Monteriggioni.

Cinque Terre e Riviera di Levante

Un percorso di 5 giorni con partenza da Monterosso. Si passa da Vernazza, Corniglia con base a Monterosso per poi passare a Levanto, Bonassola, Framura e Devia Marina. Si cammina lungo sentieri costieri ricoperti di fiori selvatici, boschi profumati di ginepro e di pino marittimo, stupendi vigneti e limoneti che scoprono scorci panoramici sul mare.Previste cene con pesce fresco, trenette fatte a mano con il pesto originale accompagnato da un bel bicchiere fresco di vino bianco.

Langhe

Langhe con degustazione vini: partenza ogni giorno fino al 15 novembre, cammino ad anello con partenza da Alba (Cuneo) nelle Langhe, per passare a Roddi Barolo o Borgo di Vergne, per poi arrivare nei giorni successivi a Monforte d’Alba e Cissone. Siamo nella zona che si trova tra le Alpi e gli Appennini, nella terra del tartufo bianco e di alcuni dei più prestigiosi vini rossi italiani: il Barolo e la Barbera. L'itinerario propone colline, borghi, castelli e, oltre alle specialità della cucina.

Val Maira

Nascosta tra le Alpi, si affaccia al confine francese ed è scoperta recente come paradiso per i camminatori accompagnati dai fedeli amici a 4 zampe. TripForDog propone un cammino impegnativo di 5 giorni che parte da San Michele Prazzo (Cuneo), per visitare il versante sinistro della Val Maira, il Vallone di San Michele, per poi arrivare a Ponte Maira al confine con la Francia e vedere le sorgenti del Maira, per poi tornare con un transfert al punto di partenza. Si vedranno paesaggi mozzafiato e si potrà apprezzare la cucina locale. L’influenza francese è ben percepibile nel cibo, nella lingua, nella cultura del luogo e non fa che rendere questo territorio ancora più affascinante.

Informazioni: www.tripfordog.com