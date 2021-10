Sabato 16 e domenica 17 ottobre tornano le Giornate Fai d'autunno, tradizionale appuntamento per scoprire i beni del Fondo ambiente italiano, giunto alla sua decima edizione.

Tra i luoghi aperti ci saranno palazzi, ville, chiese, castelli, aree archeologiche, esempi di archeologia industriale, musei e siti militari, che saranno mostrati attraverso lo sguardo curioso e originale dei giovani del Fai. Non mancheranno itinerari nei borghi, percorsi naturalistici e visite a luoghi verdi quali parchi, giardini urbani, cortili e orti botanici, spesso sconosciuti agli stessi abitanti delle città coinvolte, nel solco del crescente impegno della Fondazione per la diffusione di una più ampia “cultura della natura”. Tutti i visitatori potranno sostenere il Fai con un contributo suggerito a partire da 3 euro e potranno anche iscriversi al Fai online oppure nelle diverse piazze d’Italia durante l’evento. La donazione online consentirà, a chi lo volesse, di prenotare la propria visita, assicurandosi così l’ingresso nei luoghi aperti dal momento che, per rispettare la sicurezza di tutti, i posti saranno limitati. Le visite si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19: sarà dunque richiesto il Green pass, anche per l'accesso a parchi, giardini e luoghi all'aperto in generale.

Ecco l'elenco dei luoghi aperti in Lombardia