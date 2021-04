Obiettivo ripartire, con il corpo e con la mente. Banditi per un anno i sogni di paradisi esotici, i primi segnali di allentamento del lockdown sono l'occasione per pensare a mete molto più vicine: soprattutto in montagna, l'imperativo è ritrovare la forma. Magari anche coccolandosi in pieno relax.

Al benessere dedica addirittura un festival in Trentino il Comune di Mezzano di Primiero in collaborazione con il Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino. Appuntamento dal 14 maggio al 26 giugno a Mezzano di Primiero, fra i Borghi più Belli d’Italia: va in scena “Germogliare. Semi per un nuovo modello di salute”. In programma eventi, attività e appuntamenti accomunati dalla tematica del benessere visto nella sua accezione più ampia, nella cornice incontaminata di questo piccolo paese di montagna circondato da boschi millenari e verdi prati, noto per Cataste&Canzéi, la trentina di cataste artistiche di legna che fanno del suo centro storico uno straordinario museo en plein air. Filo rosso sono i principi della alutogenesi, teoria sviluppata negli anni ‘70 dal sociologo e medico Aaron Antonovsky e mirata alla ricerca dei fattori che promuovono la salute, grazie alla scoperta e all’utilizzo delle fonti dello star bene che ognuno di noi ha dentro di sé. La salute si crea a partire dagli stili di vita che adottiamo, dalle persone che incontriamo, dalle attività che intraprendiamo. Per questo è fondamentale promuovere tutte quelle strategie che possono migliorare ulteriormente benessere e salute, dall’alimentazione all’attività fisica, dalla comprensione delle emozione all’uso terapeutico dell’arte e dei colori.

Ogni settimana ruota attorno ad un tema (i “Semi”), declinato fra incontri d’approfondimento, esperienze, arte, coinvolgendo grandi e piccini. Tra le proposte la Settimana della medicina tradizionale cinese (17 -23 maggio), la Settimana del buon cibo (24 - 30 maggio), la Settimana della salute nell’arte (31- 6 giugno), la Settimana della qualità della vita (7- 13 giugno), la Settimana dell’equilibrio (14 - 20 giugno), la Settimana del Solstizio (21- 27 giugno), momento magico dell’anno in cui le ore di luce sono al loro massimo e - si dice - si rinsalda il vincolo fra lo spirito individuale e l’anima del mondo. Saranno organizzati corsi di cucina, laboratori di pittura, attività all’aperto (quali Tai Chi, meditazione, movimento, danza), passeggiate guidate. Si riscoprirà, ad esempio, come la semplice attività del camminare nei boschi sia fonte di benessere fisico, che sarà arricchito durante le passeggiate dal racconto di esperti su erbe, bacche, fiori, alberi, animali e tante altre curiosità. Tanti gli appuntamenti per i bambini, narrazioni teatrali nell’antico Tabià della Gemma (un antico fienile) che evidenzieranno l’importanza delle fiabe nel nostro quotidiano, e uno spettacolo finale di musica, danza e poesia nel bosco in compagnia delle lucciole dal titolo “Risonanze”. Calendario e dettagli su www.mezzanoromantica.it e sulla pagina FB di Mezzano Romantica. Tutte le attività si svolgeranno in ottemperanza alla disposizioni volte al contenimento del Covid in vigore al momento del Festival.

Scenario esclusivo in Val Gardena, in Alto Adige, dove la primavera significa bellezza dei contrasti, tra straordinarie fioriture e cime ancora innevate. Con i suoi 1563 metri di altitudine, Selva è il paese più alto della Val Gardena. Situata ai margini del parco naturale Puez-Odle e con il tracciato del Sellaronda che passa proprio attraverso il centro, Selva vanta una posizione geografica unica nelle Dolomiti italiane. Un paesino di montagna prediletto per decenni da viaggiatori di tutto il mondo. La natura si risveglia nella possente cornice delle Dolomiti, dove gli hotel di lusso riaprono a maggio proponendo escursioni con le guide del posto, pedalate esclusive e le acque calde delle Spa. L'Hotel Granbaita Dolomites (www.hotelgranbaita.com), raffinato 5 stelle ristrutturato su progetto dell’architetto Rudolf Perathoner (insignito del Premio In/Architettura 2020 Willis Towers Watson dall’Istituto Nazionale di Architettura) in una posizione unica nel cuore di Selva di Val Gardena, riapre il 20 maggio: grazie alle sue guide è possibile partire per conoscere uno dei luoghi segreti della Val Gardena: il Leich de Ciampedel in Vallunga, piccolo lago nato dal disgelo visibile solo per poche settimane, che sembra una preziosa gemma di giada.

La valle del canyon è lunga sette chilometri e raggiunge il prato disseminato di fiori noto come "Pra da rì" (Il prato che ride). Alle escursioni si affiancano le pedalate panoramiche lungo tracciati da mito, oltre a 4.000 metri quadrati fra Ssp con la potenza rivitalizzante delle acque calde delle piscine ed un percorso di benessere unico nel suo genere che valorizza i principi attivi degli elementi naturali delle Dolomiti. A portata di mano la sauna finlandese, il bagno turco aromatico, la doccia di neve, l’oasi salina (con grotta e piscina), la sauna al fieno, le saune private. E dopo lezioni di yoga e di pilates all'ombra delle più spettacolari cime dolomitiche ci si può sottoporre al rituale all’arnica della tradizione, che include bagno alle rose, peeling al fieno, massaggio con oli di arnica.

