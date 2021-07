Sesto San Giovanni (Milano) - L’ex-Stalingrado d’Italia sarà per il diciassettesimo anno consecutivo la sede del Labour Film Festival, il tradizionale appuntamento dedicato alle tematiche del lavoro promosso dalla Cisl della Lombardia insieme ad Acli e al Cinema Rondinella di Sesto San Giovanni (Milano). Ventisei le pellicole in programma tra cortometraggi, documentari e film, con il lavoro, l’ambiente e le diverse tematiche sociali come fattore comune della programmazione dei titoli. L’appuntamento è dal 2 settembre al 7 ottobre per un’iniziativa "unica in Italia", secondo gli organizzatori, e che si articola in 3 sezioni, Labour.Short, dedicata ai cortometraggi; Labour.Doc, ai documentari, e Labour Film, i lungometraggi di fiction: 19 appuntamenti, 26 pellicole e diverse serate speciali. L’intera rassegna si svolge come sempre al Cinema Rondinella.

