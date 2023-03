Turate, due denunciati per il tentato furto di rame in azienda

Il capannone preso di mira

Turate – I carabinieri della stazione di Turate, hanno identificato e denunciato due italiani di 58 e 42 anni residenti a Rho, ritenuti gli autori di un tentato furto aggravato in concorso avvenuto ai danni di una azienda di Turate a giugno dello scorso anno.

Erano stati sorpresi dal proprietario di una capannone in via Isonzo mentre cercavano di rubare grossi cavi in rame dell'impianto elettrico. I due erano fuggiti, ma i militari avevano ritrovato nei pressi del capannone un furgone parcheggiato, intestato all’uomo di 58 anni, con all’interno degli attrezzi da lavoro. Da qui erano partite le indagini, arrivate a identificare anche il complice.