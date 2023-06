San Siro: terribile scontro frontale fra due moto. Un centauro in fin di vita

San Siro, 28 giugno 2023 – Gravissimo scontro frontale tra due moto sulla statale Regina a San Siro, in località Santa Maria, poco prima dell’ingresso della galleria. Poco dopo le 17, i due mezzi si sono urtati, con conseguenze drammatiche: entrambi i conducenti sono rimasti feriti gravemente, ma per uno dei due la situazione è apparsa particolarmente tragica.

Fin da subito, si è temuto per la sua vita, ma il medico è riuscito a rianimarlo e stabilizzarlo e consentire il suo trasporto in ospedale in elisoccorso. Arrivato in pronto soccorso verso le 19, è stato trattato in emergenza, in attesa di capire le sue reali condizioni.

Molto gravi anche le ferite riportate dal secondo motociclista, come l’altro trasportato in elicottero, ma con un quadro che sarebbe più stabile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Dongo e i carabinieri di Menaggio, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente. La strada è stata temporaneamente chiusa, per consentire tutti gli accertamenti delle forze dell’ordine.