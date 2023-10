San Siro, auto esce di strada e si ribalta nel bosco

San Siro, 29 ottobre 2023 - Intervento di soccorso urgente dei vigili del fuoco oggi poco prima delle 18 a San Siro, in alto lago, via Ai Monti, dove un’auto è uscita di strada, ribaltandosi nel bosco che costeggia la carreggiata. A bordo c’erano due persone ma conducente e passeggero sono usciti illesi dal veicolo, che si è fermato contro gli alberi completamente ribaltato su un fianco.

Sul posto, sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, assieme ai soccorritori del 118 e ai carabinieri. Uno dei due occupanti, un uomo di 67 anni, in via precauzionale è stato portato in ospedale in codice verde a Gravedona per accertamenti, mentre l’altro non ha avuto bisogno di cure.