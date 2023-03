Rapinò due studenti sul treno Milano-Asso: chiesto giudizio immediato per un 19enne

I carabinieri hanno arrestato il 19enne

Mariano Comense (Como), 2 marzo 2023 – A soli dieci giorni dal suo arresto, la Procura di Como ha chiesto il giudizio immediato per un 19enne, arrestato il 17 febbraio dai carabinieri della Tenenza di Mariano Comense, con l’accusa di rapina aggravata.

Armato di un coltello, aveva minacciato due studenti sedicenni di Erba e Monguzzo, in viaggio verso casa sul treno partito da Milano e diretto ad Asso, che gli avevano consegnato 15 euro. Ma poi erano riusciti a far intervenire subito i carabinieri, che alla stazione di Lambrugo avevano bloccato Proshka appena sceso dal treno, trovandolo ancora in possesso del coltello e dei soldi, e anche riconosciuto dalle vittime.

Dopo aver ammesso tutto davanti al giudice, il diciannovenne era stato messo agli arresti domiciliari, e ora dovrà decidere se affrontare il processo o patteggiare.