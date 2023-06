Como, auto colpita da un ramo di un albero in via Sant’Abbondio: paura per il conducente

Como, 26 giugno 2023 – Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, arrivati in pochi minuti dalla sede centrale di via Valleggio a via Sant’Abbondio, per rimuovere un grosso ramo di un albero che cadendo ha colpito un’auto in transito.

L’incidente è avvenuto oggi alle 13.10. Il conducente del veicolo è rimasto illeso, e non è stato necessario far intervenire il 118, e anche l’auto ha riportato danni lievi. Tuttavia per l'intervento di messa in sicurezza della strada, e di rimozione dei rami pericolanti dal grosso albero, che spuntava dal muro di recinzione di un giardino, è stato necessario disporre la chiusura dell'intera viabilità della strada per una quarantine di minuti, con deviazione del traffico.