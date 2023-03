Porlezza, i vigili del fuoco salvano due cani bloccati su un costone

Uno dei cani salvati

Porlezza (Como) – Intervento a lieto fine per i vigili del fuoco del comando di Como, che da ieri pomeriggio sono stati impegnati per il recupero di due cani bloccati su un costone in località Cima, nel territorio di Porlezza.

Dopo un primo tentativo ieri non andato a buon fine, perché ormai si era fatto buio, questa mattina gli specialisti del Nucleo regionale Speleo Alpino Fluviale con l'elicottero dei vigili del fuoco di Malpensa, e con il supporto da terra della squadra di Menaggio sono riusciti a individuare e recuperare i cani, rispettivamente di 10 e 30 chili, e a riconsegnarli al padrone.