Como, 10 luglio 2019 - Giurerà al Quirinale non senza emozione Alessandra Locatelli nuovo ministro della Famiglia, comasca e leghista doc. Quarantadue anni eletta nel collegio Lombardia 2 Alessandra Locatelli negli ultimi due anni è stata artefice di una carriera politica a dir poco sorprendente: come segretario della Lega di Como ha portato alla vittoria il sindaco Mario Landriscina che per ringraziarla l'ha nominata sua vice, con delega tra l'altro ai Servizi Sociali. Considerata una dura e pura e molto vicina al premier Matteo Salvini il nuovo ministro alla Famiglia nella vita è single, la sua grande passione oltre alla politica è la montagna, ma si è anche contraddistinta per il suo impegno nel sociale che ha trasformato anche nella sua professione, visto che dopo la laurea in Sociologia conseguita a Milano Bicocca ha lavorato come educatrice.

In questi due anni di amministrazione cittadina si è contraddistinta per la sua intransigenza anche quando si è trattato di difendere posizioni scomode come il no all'apertura di un nuovo dormitorio in città o la linea dura sul centro migranti di via Regina, chiuso l'autunno scorso per decisione del ministro Matteo Salvini.