Pascoli fantasma: come funziona la truffa milionaria scoperta dalla Finanza

Truffa milionaria su pascoli inesistenti scoperta dalla Gdf

Menaggio (Como) - Chiedevano contributi europei perché i loro terreni erano utilizzati come pascoli “per conto terzi”, solo che su quei terreni i pascolatori non c’erano mai stati. La Guardia di Finanza di Menaggio (Como) ha scoperto una truffa da 4 milioni di euro ai danni dell’erario, messa in atto sfruttando gli aiuti economici per lo sviluppo rurale messi a disposizione dalla Ue.

Le Fiamme gialle hanno individuato 88 aziende agricole che "presentavano domande uniche di aiuto contenenti dati falsi in merito ai requisiti per poter accedere ai benefici. Il tutto, per un danno complessivo all'erario di oltre 4 milioni di euro, nel periodo dal 2009 al 2013". Titolare dell’inchiesta è la Procura di Sondrio: le domande delle aziende finite nel mirino erano presentate alla Regione nell'ambito della Politica Agricola Comune (Pac): per questo la Gdf ha segnalato l’esito dei controlli alla Corte dei conti per la Lombardia.

Al fine di ottenere i contributi le aziende indicavano nelle domande di aiuto una serie di pascoli ''per conto terzi'', cioè pastori che impiegano il proprio bestiame su terreni montani non di loro proprietà per conto di altre aziende agricole. Nel corso delle indagini, però, i militari della Guardia di Finanza hanno acquisito informazioni dagli stessi pascolatori, che hanno dichiarato di non aver mai pascolato i propri animali nei terreni indicati nelle domande di aiuto né, tantomeno, di conoscere le aziende agricole che avevano ricevuti i contributi.

L’inchiesta ha permesso la messa in mora e la redazione di inviti a dedurre nei confronti di tutte le 88 aziende agricole risultate beneficiarie dei contributi e, al momento, il sequestro conservativo di 306mila euro nei confronti di una prima azienda e il recupero di 107mila euro tramite compensazione spontanea nei confronti di ulteriori 5 aziende. Come fa sapere la guardia di finanza, sono arrivate anche le prime due condanne a versare gli importi indebitamente percepiti all’ente danneggiato, la Regione Lombardia, in capo a due aziende agricole con sedi a Bergamo e Mantova.