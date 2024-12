Nesso, l’auto prende fuoco mentre percorre una mulattiera nel bosco

Nesso, 28 dicembre 2024 – L’auto ha preso fuoco questa mattina poco dopo le 9, mentre stava percorrendo una mulattiera che porta al Pian del Tivano.

Alla guida della Fiat Panda c’era un uomo che è riuscito ad accostare e a scendere attendendo l’arrivo di due squadre dei vigili del fuoco arrivate da Como e da Canzo, con quattro mezzi.

In pochi minuti hanno spento le fiamme che avevano avvolto la vettura, limitando inoltre i danni del rogo a una porzione di bosco di circa 250 metri quadrati, ed evitando il propagarsi della fiamme alla zona boschiva circostante, fortemente secca. Nessuno è rimasto ferito, ma le operazioni di bonifica e messa in sicurezza sono proseguite per ore.