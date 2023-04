Montemezzo, giovane turista con neonata si perde lungo un sentiero

Montemezzo (Como), 5 aprile 2023 - Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, questo pomeriggio, per ritrovare e recuperare una giovane turista tedesca che si era smarrita lungo un sentiero assieme alla sua bimba piccolissima, ancora neonata.

La squadra del distaccamento di Dongo è intervenuta da terra, assieme all’elicottero che si è alzato in volo da Malpensa alle 16.20, per localizzare la donna e la bimba, e fornire informazioni alle squadre a terra. Assieme alle squadre del Cnsas, è stata localizzata a Montemezzo, in località Montalto per recupero mamma tedesca e neonata finite al di fuori del tracciato del sentiero. Entrambe stavano bene.