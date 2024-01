Merone, auto finisce fuori strada: ragazza intrappolata nell’abitacolo

Merone 5 gennaio 2024 – Imprigionata all’interno dell’auto finita fuori strada e ribaltata. Una ragazza di 19 anni è rimasta ferita in un incidente avvenuto alle 13 a Merone, in via Cesare Battisti lungo un tratto rettilineo costeggiato da prati. Alla guida di una Panda, è uscita di carreggiata, mentre il veicolo si ribaltava completamente.

Al suo interno la conducente, che era da sola in auto, è rimasta incastrata, in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco, che hanno aperto la portiera e aiutato la diciannovenne a uscire. Sul posto è intervenuto anche il 118, ma la ragazza, che ha riportato ferite superficiali, ha rifiutato il trasporto in ospedale.