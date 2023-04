Menaggio, si stacca una parete di roccia sopra la ciclabile: strada chiusa

Menaggio, 2 aprile 2023 - Un fronte roccioso di cento metri, si è staccato da un’altezza di cinquanta metri oggi alle 12 a Nobiallo, frazione di Menaggio, al confine con San Siro sulla vecchia strada Regina ora ciclo pedonale. I vigili del fuoco del distaccamento di Menaggio sono stati impegnati tutto il pomeriggio per valutare l’estensione e la pericolosità della situazione, che fortunatamente non ha coinvolto né messo in pericolo persone.

Durante l’intervento hanno provveduto alla delimitazione dell'area con una parziale messa in sicurezza. Dopo una prima valutazione, e in attesa delle necessarie ulteriori verifiche da parte di un geologo, è stata chiusa totalmente la possibilità di accedere al tratto interessato da entrambe le direzioni, con inibizione totale di qualsiasi passaggio per un tratto di 500 metri. Nella giornata di domani sarà valutata la riapertura, dopo ulteriori valutazioni tecniche.