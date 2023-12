Guanzate, droga e soldi nel bivacco: arrestato marocchino

Guanzate (Como), 11 dicembre 2023 – Ha cercato di fuggire dal bivacco trovato domenica mattina in una zona boschiva di Guanzate dai carabinieri di Appiano Gentile assieme allo Squadrone Cacciatori.

Uno degli spacciatori, un marocchino di 33 anni domiciliato a Milano, è stato arrestato in arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ed è stato identificato e denunciato, in questo caso per violazione della legge sull’immigrazione un trentenne. Il bivacco è stato smantellato, e sequestrata droga - eroina, cocaina e hascisc - per un totale di circa 20 grammi, oltre a 555euro in contanti, e materiale per il confezionamento delle dosi. Il marocchino questa mattina è stato processato per direttissimo e condannato.