Doppio furto d’auto finisce in inseguimento: 48enne arrestato a Tremezzina

Tremezzina, 4 aprile 2023 – Dopo un lungo inseguimento sulla statale Regina, Simone Ariganello, 48 anni di Grandola, è stato bloccato a Tremezzina, dove aveva fermato la seconda auto rubata nel giro di pochi minuti, e si era rifugiato all’interno di una stazione di servizio.

All’area di sosta sono arrivate alcune delle pattuglie che ieri mattina, tra le 10 e mezzogiorno, lo hanno inseguito in tutto l’alto lago, tra Porlezza e Tremezzina, arrivando anche ad allertare la Guardia di finanza di Oria al confine con la Svizzera, e la polizia locale di Tremezzina.

Ariganello aveva tentato di entrare nella caserma dei carabinieri di Porlezza scavalcando il cancello, vaneggiando di una denuncia che non ha mai fatto. Poi si è impossessato della Daihatsu di una donna che stava facendo la spesa poco. L’ha abbandonata poco dopo, per rubare una Opel Astra. Nel frattempo, si era scatenato l’inseguimento con pattuglie dei carabinieri di ogni stazione della zona per localizzarlo e bloccarlo.

È stato fermato a Tremezzina, arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, e denunciato per il furto delle auto. Oggi a Como, a conclusione del processo per direttissimo in cui ha chiesto un rinvio per i termini a difesa, dopo la convalida dell'arresto è stato rimesso di in libertà con obbligo di firma che, se violato, potrebbe costargli il carcere.