Mariano Comense (Como), 28 agosto 2020 - E' stata raggiunta l'intesa tra la proprietà e i lavoratori della Sherwin Williams Italy S.r.l. di Mariano Comense, azienda della galassia della multinazionale americana leader nella produzione di vernici che lunedì aveva annunciato la volontà di dismettere l'impianto comasco in cui lavorano 42 persone.

Grazie all'impegno del segretario generale della Femca Cisl dei Laghi, Carlotta Schirripa l'azienda ha riconosciuto 18 mensilità di buonuscita per i lavoratori che perderanno il lavoro, altri tre mesi di accompagnamento con percorsi di formazione e il preavviso pagato. E' stato riconosciuto l'esodo volontario di un massimo di tre lavoratori eventualmente disposti a trasferirsi a Pianoro, in provincia di Bologna, dove la multinazionale ha il suo stabilimento più importante in Italia.