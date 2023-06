Discoteca abusiva a Como con i buttafuori “fantasma”: maxi-multa al Civico XV

Como, 15 giugno 2023 - Gli agenti della Polizia Amministrativa della Questura si sono finti clienti per fare controlli all’interno del locale. Così i poliziotti, confondendosi tra i giovani che prendevano parte alla serata in corso al Civico XV di via Viganò, locale in zona caserme a Como, hanno potuto verificare quanto accadeva. La festa “abusiva” è stata documentata con immagini e con video: il pubblico affollava le serate organizzate con modalità simili a quelle delle discoteche, pur in assenza di specifica licenza.

L’ultimo controllo risale alla sera del 9 giugno, quando i poliziotti hanno trovato anche tre addetti alla sicurezza senza autorizzazioni. Terminate le indagini, gli agenti hanno proceduto a sanzionare il titolare dell’esercizio pubblico per “apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o intrattenimento”, segnalando gli aspetti amministrativi di competenza al Comune di Como.

Per il titolare e per i “buttafuori” senza autorizzazioni sarà notificata al music pub una sanzione amministrativa di circa 1.600 euro.