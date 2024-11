Da Arezzo al Lago di Como, la Forestale impianta i nuovi alberi

Como, 22 novembre 2024 – Da Arezzo al Lario gli alberi per le nuove generazioni. Giovedì, in occasione della giornata nazionale degli alberi, i Carabinieri Forestali del comando provinciale di Como si sono messi a disposizione degli istituti scolastici per attività didattiche destinate ai bimbi ed ai ragazzi. Dopo aver illustrato agli studenti l’importanza del bosco e la necessità di salvaguardare l’ambiente per il bene di tutti, hanno messo a dimora giovani esemplari di specie forestali arboree provenienti dal vivaio del Reparto Carabinieri Biodiversità di Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo, reparto di eccellenza dell’Arma dei Carabinieri deputato alla salvaguardia delle specie vegetali. Le giovani piantine, costituite da sorbi, ciliegi selvatici, meli selvatici e cerri, hanno trovato la loro nuova casa nelle le scuole primarie di Carlazzo e Gera Lario, e in due sedi dell’Istituto Francesco Baracca di Como.

"L’iniziativa – spiegano i carabinieri - che si inserisce nel più ampio progetto di educazione ambientale “Un albero per il futuro”, rappresenta un importante momento di interscambio e un ideale passaggio di testimone alle nuove generazioni”.