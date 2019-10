Tremezzina (Como), 2 ottobre 2019 - Sono stati oltre 120mila i visitatori che anche quest’anno hanno scelto Villa del Balbianello, per il quinto anno consecutivo bene più visitato del Fai in Italia, tra di loro anche lo scrittore Dan Brown l’autore del Codice Da Vinci e di Angeli e Demoni che già in passato aveva voluto esplorare i misteri della dimora del Conte Monzino, il geniale esploratore che di certo non sfigurerebbe tra i protagonisti di uno dei suoi prossimi libri. Nell’attesa al Balbianello si preparano a raccogliere un’altra sfida: guidare la destagionalizzazione del turismo sul lago di Como dove ormai la «stagione morta» si è ridotta a poche settimane.

E proprio la decisione del general manager del Fai Lombardia Prealpina, Giuliano Francesco Galli, di tenere aperta la villa fino a gennaio spingerà tanti alberghi, ristoranti e attività economiche del lago a scommettere sul Natale che al Balbianello si annuncia davvero magico, anche grazie alla collaborazione con il Lake Como Christmas Light. «Al termine di una stagione estiva in cui Villa del Balbianello ha superato ancora i record di presenze – spiega - il Fai investe ulteriormente sulla destagionalizzazione confermando il prolungamento delle aperture fino all’Epifania con una serie di iniziative pensate con e per il territorio capaci di far cogliere ai visitatori il fascino dell’inverno sul lago».

Due anni fa, erano stati 2.300 i visitatori invernali, lo scorso anno il numero è salito a 3.000. Per rendere ancora più suggestiva l’ambientazione, Villa del Balbianello verrà illuminata nel periodo natalizio nell’ambito dell’iniziativa Lake Como Christmas Light, che coinvolge con proiezioni luminose una trentina di location del Lago di Como, vestito a festa come «il presepe più bello del mondo». Villa del Balbianello sarà quindi aperta al pubblico fino a lunedì 6 gennaio 2020 tutti i giorni tranne i lunedì e i mercoledì non festivi: fino al 1° novembre dalle ore 10 alle 18, dal 1° novembre chiusura alle 17. Evento speciale sabato 8 dicembre quando le porte della Villa si apriranno eccezionalmente in orario serale dalle ore 20.30 alle ore 22.30 per La Notte dei Presepi, un evento che vedrà l’inaugurazione di alcuni spettacolari presepi realizzati dall’Associazione Italiana Amici del Presepe Sezione Tremezzina con cui è attiva una collaborazione ormai pluriennale. Gli eventi al Balbianello iniziano già in autunno con la serie di cene a tema che prenderà il via questo venerdì, «Sete di cultura e peccati di gola», con degustazione delle eccellenze gastronomiche italiane, visita al giardino e agli interni della villa e musica dal vivo, e proseguiranno fino al 18 ottobre.