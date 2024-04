Vuole eliminare un alveare. Cinquantenne cade, è grave

Si arrampica su una scala per cercare di rimuovere un nido di api che aveva avvistato sotto il portico di casa, perde l’equilibrio e cade picchiando la testa. Grave infortunio domestico ieri nel primo pomeriggio all’interno di una corte nella frazione Bettolino di Passirano. Un cinquantacinquenne è finito in ospedale in codice rosso. Stando alla prima ricostruzione ad opera dei carabinieri della compagnia di Gardone Valtrompia, intervenuti nella cascina di via Indipendenza, l’uomo poco prima delle 15 era appunto uscito dalla sua abitazione e si era arrampicato su una scala per tentare di risolvere il problema di un alveare che si era formato nel sottotetto del loggiato. Mentre era lassù, ha però perso l’equilibrio. Forse ha avuto un capogiro o un malore, non si sa, fatto sta che è precipitato di sotto, facendo un volo di almeno tre metri e scivolando al piano sottostante. La caduta è stata rovinosa, sotto gli occhi dei figli che erano con lui. Sono stati loro a dare subito l’allarme e a chiedere aiuto al 112. In via Indipendenza la centrale di prima emergenza ha inviato un’automedica, un’ambulanza e l’elicottero. Il malcapitato è stato condotto in elisoccorso in codice rosso alla Poliambulanza di Brescia. È in condizione serie, ma per fortuna non dovrebbe essere in pericolo di vita.