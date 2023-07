Voglia di riscatto Il senzatetto Ruggero ha una residenza e presto anche un lavoro

Ruggero finalmente ha una residenza. Abita in via del Pescatore numero 1 a Brivio. Lì non c’è una vera casa, anzi non c’è nemmeno una strada vera. È inutile cercarla sulla mappa o in giro per il paese a Brivio, perché via del Pescatore non esiste.

Via del Pescatore è una via fittizia, una strada virtuale. È stata inventata apposta per Ruggero e per i senza fissa dimora come lui, per consentire loro di avere una residenza appunto, di diventare ufficialmente cittadini di Brivio, e quindi di poter chiedere e ricevere documenti e di essere regolarmente aiutati. Proprio come per Ruggero, a cui è già stata consegnata la nuova carta di identità, indispensabile per poter finalmente firmare il contratto di lavoro che gli è stato offerto grazie al quale potrà guadagnarsi da vivere, mantenersi, pagare i contributi per la futura pensione e provare a trovare quella stabilità che ha perso da tempo. Ma anche per ricevere la tessera elettorale, votare, mettersi in lista per un alloggio comunale, diventare paziente di un medico di famiglia per essere curato, aprire un conto corrente, ricevere raccomandate, pagare le tasse, essere insomma trattato come un cittadino quale è a tutti gli effetti.

Ruggero Villa, che ora ha 62 anni e di recente ha dovuto pure abbandonare la roulotte che era il suo unico rifugio, ha dovuto battagliare parecchio per ottenere l’istituzione di quella che normativamente si definisce una via territorialmente non esistente per l’iscrizione anagrafica senza fissa dimora.

Per protesta ha pure dormito un paio di notti all’addiaccio sdraiato su una panchina davanti al municipio. Alla fine però ce l’ha fatta, ha vinto la sua battaglia: martedì il sindaco Federico Airoldi ha "intitolato" la via e il giorno dopo lui era già in Comune per domandare la carta d’identità elettronica. "Grazie, grazie di cuore a tutti coloro che mi hanno aiutato come hanno potuto – commenta emozionato Ruggero -. Non volevo soldi, né elemosina, ma solo la residenza per diventare un cittadino". Ad accoglierlo e dargli il benvenuto ha trovato gli assessori Elisa Rossi ed Emanuela Airoldi, insieme a Roberto Bonfanti della Commissione Assistenza. Daniele De Salvo