“Villa Olmo Nights“, la rassegna salta per il secondo anno di fila

È saltata per il secondo anno di seguito la rassegna "Villa Olmo Nights". Ieri ufficialmente revocata con una delibera di Giunta per "sopraggiunte difficoltà di natura tecnica e artistica" come comunicato al Comune dall’organizzatore successivamente all’approvazione della deliberazione. Questo non significa che nella villa più bella del lago non ci saranno eventi estivi, Palazzo Cernezzi al contrario sta correndo ai ripari per organizzare "il sabato e domenica a partire dal 15 luglio, attività di intrattenimento gratuite e destinate a un pubblico di adulti e famiglie con bambini". Il Comune sta anche lavorando per estendere l’accesso a Villa Olmo fino alle 22.30. L’ultima edizione del festival risale a un paio di anni fa, nonostante una risposta positiva del pubblico e dei turisti però non si è ancora riusciti a replicarlo. Lo scorso anno saltò per colpa delle elezioni, quest’anno l’assessorato alla Cultura si era messo al lavoro per tempo, ma lo stesso non si è riusciti a organizzare l’evento.