Como - Per i comaschi che trascorreranno l'estate in città e per i turisti che si spera arriveranno presto, il Comune, in collaborazione con il Teatro Sociale, ha organizzato la prima edizione del Villa Olmo Festival, dal 30 giugno al 15 agosto. Per otto settimane consecutive nelle diverse aree del parco e della villa ci saranno appuntamenti culturali e sportivi organizzati con l'aiuto delle associazioni. Dalle attività fisiche all'aria aperta come la ginnastica e il risveglio corporeo nelle prime ore del mattino, i cancelli della villa più bella del lago rimarranno aperti tutta la giornata per accogliere bambini e famiglie che potranno accedere a laboratori didattici. Di sera parco ospiterà spettacoli di danza, prosa e musica.

Tra gli obiettivi c’è anche quello di creare un ponte importante con Milano, con l’Estate Sforzesca 2021. Ad aprire le danze il 30 giugno sarà la XIV edizione del Festival Como Città della Musica con un balletto, Pièces Courtes, in prima assoluta in Italia, a cura del Béjart Ballet di Losanna. Lo spettacolo è strutturato in cinque quadri in cui le coreografie di Maurice Béjart si staglieranno su musiche tratte da Verdi, Bach, Brel e Chopin.