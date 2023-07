Villa Monastero Intervento da 1 milione

Si è riunito a Villa Monastero il Consiglio provinciale di Lecco, per permettere a tutti i consiglieri di constatare con i loro occhi gli interventi di recupero della storica di dimora che è il fiore all’occhiello tra le proprietà della Provincia. "Desideravo che i consiglieri potessero vedere i lavori di restauro conservativo delle facciate e dell’area del balconcino appena conclusi, così come quelli di riqualificazione del giardino botanico in corso - spiega la presidente Alessandra Hofmann -. Sono stati illustrati i prossimi lavori di riqualificazione dell’area di darsena e servizi di foresteria, bistrot, caffetteria e book shop, per una sempre migliore fruibilità e sviluppo di questo straordinario compendio culturale, storico, paesaggistico e ambientale". L’intervento è costato un milione: 800mila finanziati grazie al Fondo per la Cultura del Ministero dei Beni Culturali e 200mila messi a disposizione dalla Provincia. Oltre al restauro conservativo di facciate, elementi decorativi e lapidei si è provveduto alla manutenzione della copertura e l’ammodernamento della centrale di acqua calda, oltre al rinnovo dei serramenti e il restauro del loggiato fronte lago. R.Ca.