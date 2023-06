In via Varesina 38 incidenti in 12 mesi: è la strada più pericolosa di Como

Como – Per il secondo anno consecutivo, la strada più pericolosa di Como si conferma via Varesina. Sono 38 gli incidenti rilevati dalla polizia locale da giugno 2022 a maggio 2023, due in più dello stesso periodo dell’anno prima. Al secondo posto, con 29 incidenti, via Canturina, che ha preso il posto di via Bellinzona, seguita dai 23 sinistri di via Napoleona. La statistica è stata divulgata ieri a Villa Olmo, in occasione della celebrazione del 154° anniversario di fondazione del Corpo di polizia locale. Complessivamente i sinistri rilevati sono stati 520, 28 in meno del precedente periodo, 4 con esito mortale e 317 con feriti. Nove gli incidenti con bici elettriche e 8 con monopattini.

Le violazioni al regolamento di polizia urbana tra la città murata, giardini a lago e l’aera dell’ex chiesa di San Francesco sono state 1.208, mentre i servizi di sicurezza urbana nelle stazioni e aree prospicienti 893, di cui 232 serali. Ma nel suo discorso, il comandante Vincenzo Aiello ha puntato l’attenzione sul turismo: "Una sfida – ha detto – che ci coinvolgerà per i prossimi anni e che stiamo affrontando", facendo i conti con tassi di crescita elevatissimi. "Il numero crescente di viaggiatori – ha spiegato – ha fatto sì che la nostra città cominciasse a interrogarsi su come gestire al meglio la pressione e sulle conseguenze in termini di mobilità e di condivisione di spazi e risorse"

Si chiama “overtouris" e genera un impatto negativo sulla qualità della vita dei residenti e sulla percezione dei visitatori. "Tuttavia – ha aggiunto Aiello – essere una meta turistica di successo rappresenta un’opportunità economica e occupazionale importante. Questi aspetti riguardano anche il corpo di polizia locale, che deve sviluppare nuove professionalità, con attenzione anche alla legalità economica e tributaria, al decoro urbano e alla tutela dei residenti".

Quanto alla "sicurezza partecipata" al centro del Controllo del vicinato, il progetto, partito un anno fa, oggi coinvolge 353 famiglie e 9 gruppi tra Ponte Chiasso, Albate, Monte Olimpino, Tavernola, Camnago Volta, Sagnino Rebbio e San Martino.