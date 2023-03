Via Milano più sicura con la rotonda

Una rotatoria a misura di traffico, di pedone e ciclista. Un incrocio problematico, per la vicinanza di diverse attività commerciali, la presenza di una rete ciclopedonale, la volontà dell’amministrazione comunale bormina di risolvere un duplice problema: di sicurezza ma anche viabilistico. L’iter per la realizzazione della rotatoria in corrispondenza dell’incrocio tra le vie Bertola, Milano e Gnocchi procede con l’inizio lavori programmati in estate. L’obiettivo è di avere l’opera realizzata per l’inizio della prossima stagione invernale. Inserita nel comparto "Ski arena", finanziata interamente da Regione Lombardia, la rotatoria porrà fine ai disagi di chi transita nella zona, in particolare nei momenti di maggior traffico, facendo diminuire drasticamente il rischio di collisioni o investimenti. "In quella zona c’è un problema di sicurezza che si trascina da anni e che l’intensificazione del traffico non ha fatto che aggravare - sottolinea il sindaco Silvia Cavazzi -. Grazie all’intervento della Ski arena e ai finanziamenti della Regione potremo finalmente risolverlo garantendo flussi regolari". Fulvio D’Eri