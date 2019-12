Tremezzina (Como), 20 dicembre 2019 - Via libera alla Variante della Tremezzina, adesso la decisione è ufficiale assunta dal Consiglio di Amministrazione di Anas che ha deliberato in tarda mattinata. Adesso si attende solo il bando di gara che potrebbe essere pubblicato già entro la fine della prossima settimana, comunque in tempo per la scadenza previsto entro fine anno.

"Negli ultimi due mesi, a conoscenza della necessità di reperire quasi 200 milioni di investimenti aggiuntivi, abbiamo lavorato con senso di responsabilità e senza polemiche e dichiarazioni ad effetto, per risolvere il problema - spiegano i deputati del territorio Chiara Braga (Pd), Alessio Butti (Fdi), Ugo Parolo (Lega) e il sindaco di Tremezzina ed ex deputato Mauro Guerra - Ciascuno per la propria parte ma in costante contatto e coordinamento, nei rapporti con ANAS, Ministro delle Infrastrutture, Regione Lombardia. Nei vertici di tutte le Istituzioni interessate abbiamo trovato disponibilità, consapevolezza dell’importanza dell’opera e volontà di trovare una soluzione per garantire il finanziamento integrale e l’avvio dell’appalto nei tempi previsti. Ora il nostro impegno continuerà perché questa opera dovrà essere pronta per le Olimpiadi Invernali del 2026".