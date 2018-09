Valbrona (Como), 29 settembre 2018 - La ghiacciata del 10 gennaio 2017 era stata ampiamente prevista e preannunciata, tanto che la Regione Lombardia aveva mandato un’allerta a tutti i Comuni dell’area interessata all’evento meteo, così come all’Amministrazione Provinciale. Ma a Valbrona, nonostante l’avviso giunto con due giorni di anticipo, nessuno aveva distribuito il sale sulla strada provinciale 46. Così verso le 16, quando le temperature invernali si erano abbassate di qualche grado, il fondo stradale della Valbrona-Asso era diventato impraticabile. Causando una raffica di incidenti, che ora la Provincia di Como ha dovuto risarcire. Almeno una decina di auto erano rimaste coinvolte in tamponamenti o uscite di strada causate dall’impossibilità, da parte dei conducenti, di mantenere il controllo dei veicoli.

Qualcuno era finito contro ostacoli, altri avevano urtato auto, o erano stati urtati. Quando i carabinieri erano intervenuti per i rilievi, avevano loro stessi osservato che era quasi impossibile rimanere in piedi su quell’asfalto ricoperto da uno strato di ghiaccio, dove nessuno aveva distribuito il sale. Una parte degli automobilisti erano stati risarciti dalle assicurazioni, in quanto avevano subito danni da altri veicoli finiti contro di loro. Ma rimaneva aperta la richiesta di risarcimento danni di altre tre conducenti, finiti fuori strada.

Assistiti dall’avvocato Roberto Melchiorre, hanno deciso di procedere con una causa civile contro l’ente di Villa Saporiti. A sostegno dell’inadempienza, è stato prodotto il documento con cui la Ragione Lombardia due giorni prima, l’8 gennaio, aveva diffuso un alert rivolto a tutti i Comuni e gli enti dei territori al di sotto del 600 metri di altitudine, per garantire la distribuzione del sale e una condizione del fondo stradale che limitasse i pericoli.

Ma su quel tratto di provinciale, nessuno era passato prima degli incidenti. L’udienza era stata fissata davanti al Giudice di Pace nei giorni scorsi, ma prima di comparire in aula, l’Amministrazione Provinciale ha deciso di transare, proponendo il risarcimento ai tre automobilisti che avevano presentato causa. L’accordo, che consentirà di ritirare l’istanza, è stato trovato con un risarcimento complessivo di 6000 euro, pari al totale dei danni patiti dai veicoli, oltre alla liquidazione delle spese legali.