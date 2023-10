Valbrona, finisce in un fosso con il fuoristrada: interviene il Soccorso Alpino

Valbrona (Como), 28 ottobre 2023 – Questo pomeriggio a Valbrona, poco dopo le 15.30, un anziano è finito in un fosso mentre guidava il suo piccolo fuoristrada su un percorso sterrato. A prestargli soccorso sono arrivati i volontari della Stazione Triangolo Lariano, XIX Delegazione.

Dopo l’allerta da parte della centrale, sono arrivati sul posto dieci tecnici del Cnsas - Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, i vigili del fuoco e l’elisoccorso di Bergamo di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza. Nel frattempo l’uomo, sebbene ferito, è riuscito a scivolare fuori dall'abitacolo, aiutato da alcuni passanti.

Dopo essere stato messo in sicurezza a livello sanitario dall’équipe dell’elisoccorso, in collaborazione con l'infermiere di stazione del Cnsas, l’uomo è stato trasportato per un breve tratto nel punto in cui poteva essere issato a bordo dell’elicottero con il verricello. Le operazioni di recupero sono terminate alle 17.